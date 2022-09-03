نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني برقم المقعد على موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد محركات البحث الآن بحثاً كبيرا جدا عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، حيث أوضح وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل البصيصي في لقاء تليفزيوني أن نتائج السادس الابتدائي الجولة الثانية هذا العام تشهد ارتفاعا كبيراً في نسب النجاح، وقد تحدث سيادته عن تفاصيل وموعد الإعلان عن نتائج الطلاب خلال تصريحه الصحفي والتي نوضحها لكم في التقرير التالي.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

يترقب آلاف من الطلبة والطالبات موعد الاعلان رسميا عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، حيث انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الدور الثاني منذ عدة أيام ومنذ ذلك الوقت وهم في شغف مستمر ومتابعة متواصلة لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية للاطمئنان على معدلاتهم، واتاحة الانتقال إلى المرحلة الجامعية، وقد تم التأكيد من خلال بعض التصريحات التي أدلى بها وكيل وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الثاني 2022 سوف تظهر خلال ساعات قليلة بمجرد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح، موضحا أن نتائج السادس الاعدادي في عموم محافظات العراق لن تتأخر في الظهور حيث من المتوقع اعلانها في موعد اقصاه منتصف الأسبوع المقبل حيث أن المصححين يبذلون اقصى جهدهم ويعملون على قدم وساق لسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني

كما هو متعارف عليه قامت وزارة التعليم العراقية بتفعيل عدة روابط للتسهيل على الطلاب في الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني، من ابرز تلك الروابط هو الرابط الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية، بالإضافة إلى موقع نتائجنا التابع للوزارة، وقد حددت بعض الخطوات السهلة لاستخراج الدرجات بطريقة آمنة، وتتمثل في التالي: