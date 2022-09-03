جراء التعذيب.. استشهاد أسير فلسطينى فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، استشهاد أسير فلسطينى فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، جراء التعذيب الجسدى والنفسى والإهمال الطبى من جانب سلطات الاحتلال بحق الأسرى.





وحسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد نادى الأسير الفلسطينى فى بيان له، استشهاد الأسير موسى هارون أبو محاميد، 40 عامًا، من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، نتيجة سياسة الإهمال الطبى المتعمد التى تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المرضى. وأشار بيان النادى إلى أن محاميد اعتقل أثناء دخوله مدينة القدس المحتلة، وأن ما تعرض له فى المعتقل هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة. كما حمل نادى الأسير الفلسطينى السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، داعيًا المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الإنسانية إلى التدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين فى معتقلات الاحتلال.

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