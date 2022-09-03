مصرع 4 وإصابة 24 إثر اصطدام شاحنة فى نيبال

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الإنجليزية اليوم السبت، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة قادمة بسرعة عالية من الخلف بحافلة ذات طابقين كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إحدى الإطارات.

وقال بورنيندو سينج ضابط كبير بشرطة منطقة "بارابانكى" إن الحافلة كانت تحمل نحو 60 راكبا، مشيرا إلى مقتل 4 أشخاص فيما تم نقل 24 مصابا إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأضاف سينج أن باقى الركاب فى حالة جيدة ويتم العمل على نقلهم إلى نيبال، بينما تجرى الشرطة حاليا تحقيقا فى الحادث.