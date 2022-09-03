مواجهات بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى غرب تعز

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر، وفقا لقناة اليمن الإخبارية، أن الحوثيين هاجموا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة مواقع الجيش والمقاومة فى الجبهات الغربية بمحافظة تعز، مضيفة أن المواجهات لا زالت مستمرة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثى غرب مدينة تعز.

وأضافت أن المليشيات تستهدف بقذائف المدفعية الثقيلة كلا من وادى حذران والصياحى ومحيط جبل الهان غرب المحافظة، بالإضافة إلى أن المواجهات لا تزال قائمة والقصف مستمر فى الربيعى والستين إلى الجبهة الغربية.