مصرع 8 مهاجرين حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير أمريكية، اليوم السبت، مصرع 8 مهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر نهر ريو جراندى، بالقرب من إيجل باس بولاية تكساس، فيما تم إنقاذ 37 آخرين فى حادث وقع يوم الخميس الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إن أفراد دوريات الحدود إلى جانب وكالات الإطفاء والشرطة المحلية، يبحثون عن ضحايا إضافيين محتملين بعد يوم من الحادث الذى وقع يوم الخميس. وأضاف المسؤول الأمريكى، أن أفراد دوريات الحدود الأمريكية احتجزوا 53 مهاجرًا، بينهم 37 تم إنقاذهم من النهر، فى حين اعتقلت سلطات الحكومة المكسيكية 39 شخصًا.

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