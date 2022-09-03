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عمر شويل - جدة لينك نتائج سادس العراق ورفع نتائج 70% من المدارس في المحافظات، وتقوم المواقع غير الرسمية بنشر ملفات بأسماء الطلاب والمدارس التي رفعت النتائج بخاصية بي دي اف بينما يقوم موقع وزارة التعليم الوزاري برفع النتائج برقم المقعد، وتكون نتائج موقع وزارة التعليم هو الأدق ويكون على الطلاب الذهاب في اليوم التالي إلى المدارس للتأكد من النتائج الإلكترونية عبر قوائم أسماء الناجحين الورقية، كما يمكن الحصول على الشهادة الورقية وإمكانية نقل السجل إلى المرحلة الإعدادية بعد انتهاء فترة التظلمات.
هل يتم رفع النتائج بشكل مركزي
قامت الوزارة على لسان المتحدث الرسمي لها بالإعلان أن نتائج الدور الثاني ستكون مثل الدور الأول في السادس الابتدائي، أي أنها لا تعلن بشكل مركزي وتقوم كل مدرسة بالانتهاء من رفع النتائج بكل محافظة، وعند انتهاء المحافظات يتم إعلان ظهور النتائج فيها، وتم تم رفع النتائج في سبعة محافظات حتى الآن، تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت بغداد 3 سبتمبر 2022.
[البصرة وصلاح الدين] لينك نتائج سادس العراق 2022 الدور الثاني وزاري كل المحافظات RESulTS
نجحت وزارة التعليم ومديريات التعليم بالمحافظات بالانتهاء من التصحيح ومراجعة الدرجات لجميع الطلاب فيها، ويتم رفع النتائج تباعا عبر الموقع الرسمي، وقد توقع الطلاب أن يتم تأجيل الإعلان إلا أن التعامل الإلكتروني في رفع النتائج سهل على المدارس وكذلك على الطلاب التسجيل والاستعلام، كما تفتح بوابة التربية والتعليم تقديم الاعتراضات على النتائج اليوم أو غدا ويتم الرد على الاعتراضات في وقت قريب.
ما هي نسب رفع النتائج في المحافظات
أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر منصتها الرسمية أن نسبة 70% من المدارس قامت برفع النتائج، ويتم الإعلان عن النتائج التي تم رفعها اليوم برقم المقعد بينما تستمر المدارس الأخرى في رفع النتائج فيها، ويكون التأخير نظرا لارتفاع أعداد الطلاب فيها من غير الناجحين بالدور الأول، وجدير بالذكر أن المدارس حرصت على الانتهاء السريع من الاختبارات وأعمال التصحيح والمراجعة، كما أكدت تراجع نسب الغش والرسوب وكذلك الغياب بين الطلاب.
كيف يتم احتساب درجات المساعدة لطلاب الدور الثاني 2022
|متى احصل على درجة المساعدة
|متى تمتع درجات المساعدة
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ويتم احتساب الدرجات كالتالي: 45 درجة نتيجة المعدل العام +5 درجات مساعدة= 50 درجة وهي درجة النجاح من 100 درجة.
نتائج السادس الابتدائي (الدور الثاني) في جميع المحافظات
|اسم المحافظة
|حالة النتائج
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|جاري الرفع
تم الرفع
تم الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
جاري الرفع
تم الرفع
تم الرفع
يتم الرفع قريبا
ترفع النتائج قريبا
تظهر قريبا
يتم الرفع قريبا
يتم الرفع قريبا
ترفع النتائج بعد قليل
يتم الرفع قريبا
يترقب صدورها قريب
يتم الرفع بعد قليل
خطوات الاستخراج عبر لينك نتائج سادس العراق RESulTS
- تبدا الخطوات بأن يبدأ الطالب بالدخول على رابط موقع نتائج السادس بوزارة التربية والتعليم
- يجب إدراج رمز التحقق.
- يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب.
- يبدا بإدراج رقم المقعد ثم يتم الاستعلام.
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