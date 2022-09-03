نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 في البنوك والمدارس والقطاع الخاص والعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في المملكة، حيث يتزايد التساؤل حول معرفة موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 بالنسبة للموظفين والمدارس والبنوك بالمملكة، حيث أنه من ضمن الأعياد التي تحرص القيادة السياسية بالمملكة على الاحتفال بها سنوياً فى يوم 23 سبتمبر، وقد أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بأن يعتبر اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية وطنية منذ عام 2005 فى الذكرى 75 له، حيث يعتبر هذا اليوم هو موعد مولد المملكة العربية السعودية وتوحيد مدنها المختلفة بقيادة الملك عبد العزيز أل سعود فى عام 1351.

وقد قام المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه منذ العام الماضي بإطلاق شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي فى ذكراه 92، والذي يحمل عبارة “هى لنا دار” بألوان مبهجة ومعبرة عن روح الوحدة الوطنية وزيادة الانتماء إليه، وقد تم تصميم ذلك الشعار ليعكس خطة المملكة الجديدة نحو التطوير الذي تخطو إليه خطوات حقيقة وفقاً للخطة الموضوعة 2030، ونتعرف فى الأتي على تاريخ العطلة الرسمية لليوم الوطني السعودي 2022.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022

يتم اعتبار يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس عطلة رسمية كل عام لكل العاملين بالقطاع العام والخاص وأيضا القطاع المصرفي، وفى المدارس والجامعات، ولكن إذا صادف هذا اليوم موعد عطلة أسبوعية فإنه يعوض عنه بيوم أخر وهو الذي قبله، وفى بعض الأحيان قد تكون اجازة اليوم الوطني السعودي يومين وفقاً لما تقرره وزارة الموارد البشرية بالمملكة، ويصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، لذلك قررت وزارة الموارد البشرية أن يتم اتخاذ اجازة اليوم الوطني يومي الأربعاء والخميس معا والذي يوافق تاريخ 21 سبتمبر 2022، لجميع الموظفين والمدارس والجامعات.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للبنوك

أما بالنسبة إلى اجازة البنوك والعاملين فى القطاع المصرفي فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنها سوف تبدأ من الجمعة 23 سبتمبر لمدة ثلاث أيام متواصلة حتى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، ومن الجدير ذكره أن شعار اليوم الوطني السعودي يتغير كل عام ويحمل هذا العام اسم” هي لنا دار”.