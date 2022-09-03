متى ينزل حساب المواطن بالهجري صفر 1444 “الدفعة 58” راتب سبتمبر هنا عداد النزول

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عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1444، وكم باقي على نزول حساب المواطن صفر راتب شهر سبتمبر 2022، كل هذه أسئلة تبحث لها عن إجابات ويتم البحث عنها من قبل المستفيدين من دعم حساب المواطن، موعد صرف حساب المواطن سبتمبر 2022 يشغل تفكير المستحقين للدعم وذلك مع اقتراب موعد الصرف، وكذلك من أكثر الأسئلة بحثاً الساعة كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي الدفعة 58، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني لنوضح لكم موعد نزول حساب المواطن صفر 1444 بالهجري والميلادي وطريقة الاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة “58”.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1444

تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توجيهات من القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية على توفير كافة أشكال الدعم للأفراد والأسر الأكثر احتياجاً. لذلك تم تفعيل العديد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية للتقليل من آثار الإصلاح الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالمية على الأسر الأكثر احتياجاً. لذلك وبقرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه تم إعادة فتح التسجيل مرة أخرى في برنامج حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن صفر 1444

متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر صفر 1444 الدعم الخاص بالدفعة رقم “58”. وكما هو معلوم ومعروف للجميع فإنه قد تم تحديد وتثبيت موعد الصرف. ليوافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة. وإذا صادف عطلة رسمية فقد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم. وعليه فإن موعد صرف حساب المواطن لهذا الشهر سبتمبر هو يوم الأحد 15 صفر 1444 الموافق 11 سبتمبر 2022.

عداد نزول حساب المواطن سبتمبر 2022

شروط حساب المواطن الجديد 1444

وضعت الإدارة في المملكة شروطاً وضوابط يجب أن تتوفر فيمن يستحق الدعم المقدم من البرنامج. وهذه الشروط تم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولتحقيق الغرض المنشود من الدعم وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

يشترط أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

إذا كان المتقدم فرد يجب أن يكون عمره 18 عام فأكثر ويسكن في مسكن خاص به.

رابط التسجيل في حساب المواطن

التسجيل في البرنامج يكون بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن وتقديم الطلب بعد إدخال جميع البيانات ورفع المستندات المطلوبة. وسيتم النظر في طلب الدعم من قبل لجنة مختصة. وفي حال توفر الشروط سيتم إدراج المتقدم ضمن المستفيدين في الشهر التالي لشهر التسجيل.