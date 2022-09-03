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عمر شويل - جدة لينك بغداد والرصافة الثالثة الذين ينتظر الطلاب الإعلان عنها بين دقيقة وأخرى كما تم رفع العديد من الحافظات الأخرى اليوم لنتائج السادس الابتدائي، الدور الثاني في امتحانات نهاية عام 2022 بنجاح كبير، وتستمر المحافظات في الرفع للنتائج والإعلان غير المركزي لها بعد أن أعلنت الوزارة الانتهاء من أعمال التصحيح وبداية الإعلان التدريجي عن تائج الدور الثاني.
بوابة وزارة التربية والتعليم بالعراق
نشرت البوابة التعليمية للطلاب لنتائج جميع أعمال الامتحانات والنقل والتقديم لدولة العراق اليوم عن انتهاء العديد من المحافظات من رفع النتائج عبر المنصة التعليمية لاستخراج نتائج الطلاب، وتعتبر البوابة التعليمية هي المنصة الحكومية الموثوقة، وتعمل غيرها عدد من المنصات غير الرسمية، وتقوم بمتابعة الإعلان عن النتائج باسم المحافظة ورقم المقعد بينما تكون نتائج الوزارة أشد ثبوتية.
[لينك بغداد والرصافة الثالثة] نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني Now Currently
وقد قام الموقع الرسمي للوزارة اليوم بالإعلان عن رفع 75% من نتائج المحافظات، وذلك حسب تحديث الساعة العاشرة صباحا بتوقيت لعاصمة العراقية بغداد، وتستمر المدارس في الرفع لنتائج الطلاب بشكل متتالي، وتتيح البوابة التعليمية استقبال تظلمات الطلاب حول شكاوى في مواد محددة أو عدم ظهور نتائجهم أو مراجعة تصحيح مواد محددة، ويبدا تقديم الاعتراضات خلال يومي أو يومين من الانتهاء التام من إعلان كافة المحافظات.
المحافظات التي قامت برفع النتائج
قامت كل من الكرخ الأولى والثانية برفع النتائج، وأيضا الرصافة الأولى والثانية، وقامت محافظة السليمانية واربيل أيضا برفع نتائج الدور الثاني، وكذلك محافظة صلاح الدين، ونسبة رفع المحافظات للنتائج 75% حتى الآن، على أن يتم انتظار رفع بقية المحافظات على البوابة الرسمية لنتائج الطلاب.
حساب درجات المساعدة في الدور الثاني 2022
|متى احصل على درجة المساعدة
|متى تمتع درجات المساعدة
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ويكون معدل نتائج الطلاب هو المجموع العام لنتائج الفصلين الأول والثاني وليس باحتساب كل مادة على حده، ويتم الاحتساب من اصل 100 درجةن وتكون درجة النجاح مضافا إليها درجات المساعدة هي 50 درجة، وفق ألية الاحتساب السابقة.
الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات
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تم الرفع
يتم الرفع قريبا
ترفع النتائج قريبا
تظهر قريبا
يتم الرفع قريبا
يتم الرفع قريبا
ترفع النتائج بعد قليل
يتم الرفع قريبا
يترقب صدورها قريب
يتم الرفع بعد قليل
كيف عرف درجاتي في الصف السادس الابتدائي
- يتم الدخول المباشر عبر رابط موقع نتائج السادس بوزارة التربية والتعليم
- يتم تسجيل رمز التحقق.
- يقوم بالدخول على الصفحة الرئيسية.
- يختار بوابة استخراج النتائج ويسجل رقم المقعد.
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