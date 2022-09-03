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عمر شويل - جدة لينك بغداد والرصافة الثالثة الذين ينتظر الطلاب الإعلان عنها بين دقيقة وأخرى كما تم رفع العديد من الحافظات الأخرى اليوم لنتائج السادس الابتدائي، الدور الثاني في امتحانات نهاية عام 2022 بنجاح كبير، وتستمر المحافظات في الرفع للنتائج والإعلان غير المركزي لها بعد أن أعلنت الوزارة الانتهاء من أعمال التصحيح وبداية الإعلان التدريجي عن تائج الدور الثاني.

بوابة وزارة التربية والتعليم بالعراق

نشرت البوابة التعليمية للطلاب لنتائج جميع أعمال الامتحانات والنقل والتقديم لدولة العراق اليوم عن انتهاء العديد من المحافظات من رفع النتائج عبر المنصة التعليمية لاستخراج نتائج الطلاب، وتعتبر البوابة التعليمية هي المنصة الحكومية الموثوقة، وتعمل غيرها عدد من المنصات غير الرسمية، وتقوم بمتابعة الإعلان عن النتائج باسم المحافظة ورقم المقعد بينما تكون نتائج الوزارة أشد ثبوتية.

[لينك بغداد والرصافة الثالثة] نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني Now Currently

وقد قام الموقع الرسمي للوزارة اليوم بالإعلان عن رفع 75% من نتائج المحافظات، وذلك حسب تحديث الساعة العاشرة صباحا بتوقيت لعاصمة العراقية بغداد، وتستمر المدارس في الرفع لنتائج الطلاب بشكل متتالي، وتتيح البوابة التعليمية استقبال تظلمات الطلاب حول شكاوى في مواد محددة أو عدم ظهور نتائجهم أو مراجعة تصحيح مواد محددة، ويبدا تقديم الاعتراضات خلال يومي أو يومين من الانتهاء التام من إعلان كافة المحافظات.

المحافظات التي قامت برفع النتائج

قامت كل من الكرخ الأولى والثانية برفع النتائج، وأيضا الرصافة الأولى والثانية، وقامت محافظة السليمانية واربيل أيضا برفع نتائج الدور الثاني، وكذلك محافظة صلاح الدين، ونسبة رفع المحافظات للنتائج 75% حتى الآن، على أن يتم انتظار رفع بقية المحافظات على البوابة الرسمية لنتائج الطلاب.

حساب درجات المساعدة في الدور الثاني 2022

متى احصل على درجة المساعدة متى تمتع درجات المساعدة يحصل الطالب على درجة المساعدة إذا حصل على درجة 45 من 100 درجة.

يتم الحصول على درجات المساعدة بواقع 5 درجات فقط.

يقوم المعلم باحتساب درجات المساعدة على المعدل العام. يمنع الطالب من الحصول على درجات المساعدة إذا حصل على درجت أقل من 45 درجة.

كما يمنع من الحصول على درجات إضافية إذا حصل على أكثر من 51 درجة.

ويكون معدل نتائج الطلاب هو المجموع العام لنتائج الفصلين الأول والثاني وليس باحتساب كل مادة على حده، ويتم الاحتساب من اصل 100 درجةن وتكون درجة النجاح مضافا إليها درجات المساعدة هي 50 درجة، وفق ألية الاحتساب السابقة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في جميع المحافظات

المحافظة حالة النتائج نتائج محافظة البصرة

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

الدور الثاني محافظة صلاح الدين

نتائج الطلاب محافظة ذي قار

الدور الثاني محافظة ديالى

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة بغداد

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل

محافظة صلاح الدين

نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة الرصافة الثالثة

نتائج الطلاب في محافظة نينوى

نتائج محافظة ميسان

نتائج الدور الثاني محافظة ذي قار

نتائج الدور الثاني محافظة القادسية

نتائج الطلاب محافظة واسط

الدور الثاني محافظة كركوك

نتائج الطلاب محافظة بابل جاري الرفع تم الرفع تم الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع تم الرفع تم الرفع يتم الرفع قريبا ترفع النتائج قريبا تظهر قريبا يتم الرفع قريبا يتم الرفع قريبا ترفع النتائج بعد قليل يتم الرفع قريبا يترقب صدورها قريب يتم الرفع بعد قليل

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