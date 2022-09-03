نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول 50% عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 نتابع أهم التفاصيل حولها في هذا التقرير، حيث أن هذا الأمر في التوقيت الحالي يشغل الكثير من الطلاب من المتبقين في تلك الفترة ولم يسجلوا الرغبات حتى الآن، وقد تم الإعلان من قبل موقع التنسيق بأن المرحلة الثالثة ستكون بدايتها عند الانتهاء من التسجيل بتقليل الاغتراب، والذي يهم عدد كبير من الطلاب لتحويل أماكنهم من أماكن بعيدة جغرافيا إلى الأقرب لهم، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات حول درجات المرحلة الثالثة.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تم الإعلان وبشكل رسمي عن درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 التي يبحث عنها الآلاف من الطلبة والطالبات، وفي موقع التنسيق جاء الاهتمام بعرض التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة ودرجاتها، ومن خلال الاستعانة بالموقع سيكون الطالب متابع بشكل أكبر لكل ما يجب أن يقوم به للتسجيل، وقد صرحت الجهات المعنية بأن الدرجات تبدأ من مائتين وخمسة 205 وبالنسبة المئوية هي خمسين 50 بالمائة، وذلك لطلبة وطالبات القسمين من الشعبيتين العلمية والأدبية، ويبلغ العدد الخاص بالطلاب للشعبة العلمية أكثر من سبعة وثلاثين ألف طالب وطالبة على مستوى محافظات الجمهورية، وعدد الطلاب بالشعبة الأدبية من المتبقين للتسجيل بالمرحلة الثالثة حوالي تسعة وعشرين ألف طالب وطالبة، ومن جهة أخرى أعلن المسؤولون بأن الطلاب لا بد وأن يقوما بملأ مختلف الرغبات المتاحة لهم من خلال الدخول الي موقع التنسيق الرسمي موقع التنسيق الرسمي حيث أن الرغبات يصل عددها لخمسة وسبعين رغبة، وهو ما يجعل أمام الطالب العديد من الفرص بالأماكن الشاغرة بالكليات، والمعاهد بالجامعات المصرية.

الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة 2022