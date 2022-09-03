نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف آبل آيفون 14 المتوقعة في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الكثير من التقارير عن موعد المؤتمر السنوي لشركة آبل يوم 7 سبتمبر 2022 للإعلان عن الحدث الكبير وهو إزاحة الستار عن هاتف آيفون 14 الذي ينتظره الكثير من عشاق هواتف آبل لمعرفة المواصفات الحقيقة له والتي من المتوقع أن تحمل ميزات ثورية تختلف عن السلاسل السابقة من هواتف آيفون، وذلك فى ظل الكثير من الضغوط الصناعية الذي يواجهها العالم بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فى منافسة شديدة مع شركات إنتاج الهواتف الأخرى، ورغم ذلك عزمت شركة آبل على إجراء تحديثات كبيرة على الكاميرا والشاشة والبطارية والمادة المصنوع منها الهاتف، وفى هذا المقال سوف نتطرق إلى جميع المواصفات التي جاء بها هاتف آبل آيفون 14 المنتظر.

مواصفات هاتف ابل ايفون 14 المنتظر

الشاشة: 6.1 بوصة – 120 هرتز، من نوع Super Retina XDR.

دقة الشاشة: 2532×1170 بكسل.

طول الشاشة: 146.7م.

عرض الشاشة: 71.5م.

وزن الهاتف: 174 جرام.

المعالج: Apple A16 Bionic.

نظام التشغيل: ios 15.

الذاكرة الداخلية: 128, 256, 512 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا بايت.

البطارية: 3000 ملي امبير – بقدرة 20 واط.

مادة التصنيع: الفولاذ المقاوم للصدأ.

الشبكة: يدعم حتى جيل G5.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة F/1.6.

كاميرا الزاوية الواسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وفتحة عدسة F/2.4.

الكاميرا الأمامية (السيلفي): تأتى بدقة 12 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة F/2.2.

سعر هاتف آبل آيفون 14

عادة ما تقوم شركة آبل بطرح أجهزتها للبيع فى المتاجر المختلفة بعد حوالى 10 أيام من إعلانها عن الهاتف الجديد فى مؤتمر صحفي مباشر لها، ومن المتوقع أن تشهد سلاسل هواتف أبل هذا العام زيادة فى الأسعار تصل إلى 100 دولار بسبب الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى الأسعار، وتأتى توقعات سعر هاتف آيفون 14 كالأتي:

سعر آيفون 14 بالدولار الأمريكي : 799

السعر فى مصر: 15100.

السعر فى السعودية: 3000 ريال.

السعر فى الجزائر: 108500 دينار.

السعر فى المغرب: 7100 درهم.

سعر آيفون 14 ماكس

للهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 899 دولار.

أيفون 14 ماكس بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 999 دولار.

الهاتف بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1199 دولار.

سعر آيفون 14 برو