نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 161.47.21.187 نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022 موقع منظومة الامتحانات نتائج مرحلة التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث قرابة 170000 ألف طالب وطالبة، عن موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية للعام الدراسي 2022/2021، والتي كانت وزارة التربية والتعليم في ليبيا قد أعلنت أنها ستكون مطلع الشهر الجاري شهر سبتمبر، بعد أن أتمت كافة مراحل التصحيح والتدقيق للنتيجة حتى تخرج مطابقة للمستوى العام للطلاب، ولا يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتجميع، وكان السيد وزير التربية والتعليم الليبي / موسى المقريف، قد أعطى توجيهاته للجان المتخصصة في التصحيح أن تكون في صف الطلاب في عمليات التصحيح، والآن النتائج أصبحت جاهزة للعرض عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمية التابعة للوزارة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2022

يمكن لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات متابعة موقع منظومة الامتحانات، التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية، وكذالك متابعة قناة ليبيا التعليمية على التردد 12303 على القمر الصناعي المصري نايل سات أستقطاب H أفقي، والتي ستنقل المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة على الهواء مباشراً، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح لعملية أستخراج النتائج لمرحلة أتمام التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم القيد

أولاً الدخول على موقع منظومة الامتحانات الليبية الرسمي 161.47.21.187. تسجيل البيانات المطلوبة من الطلاب “رقم الجلوس/ رقم القيد”. النقر على عرض النتيجة ليتم إظهار تفاصيل النتيجة بالدرجات والنسب العامة للنجاح.

موقع منظومة الامتحانات الليبية

هو الموقع الرسمي الذي أنشأته وزارة التربية والتعليم الليبية، لتقدم من خلاله كافة الخدمات لمنسوبي الوزارة، فهو المشرف على الامتحانات في جميع المراحل السنية ويمكن من خلاله استخراج نتائج كافة المراحل، وتم عمل تحديثات كبيرة عليه في الفترة الأخيرة ليستوعب العدد الكبير من الطلاب الذين يدخلون عليه لمعرفة نتائجهم.

رابط نتائج مرحلة أتمام التعليم الأساسي