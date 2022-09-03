نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل لعبة بيس النسخة الحديثة efootball pes بالخطوات على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألعاب كرة القدم من أكثر الألعاب التي يتم تحميلها على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في مختلف الأنحاء وذلك بسبب المتعة الكبيرة التي تفرضها هذه الألعاب وبالتالي فإن الأشخاص محبي التنافس يلجؤون لتحميل هذه الألعاب وتعتبر لعبة بيس من أشهر الألعاب التي يتم تحميلها وذلك بسبب ما تحتوي عليه اللعبة من إثارة، وتعد لعبة بيس من الألعاب المعروفة منذ القدم والتي لعبها الأشخاص منذ أزمنة بعيدة وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية تحميل لعبة بيس النسخة الحديثة.

طريقة تنزيل لعبة بيس النسخة الحديثة

الخطوة الأولى: في البداية نقوم بجعل الهاتف متصل بالإنترنت ومن ثم نقوم بالدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي.

الخطوة الثانية: وبعد ذلك نذهب إلى خانة البحث ونقوم بكتابة اسم اللعبة ومن ثم نقوم بالضغط على زر البحث.

الخطوة الثالثة: وبعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة اللعبة لنقوم بعد ذلك بالضغط على زر التحميل.

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك نقوم بالسماح للجهاز بتحميل المصادر الغير معروفة ومن ثم الضغط على خيار التثبيت حتيى يتم إظهار أيقونة اللعبة على الشاشة الرئيسية للهاتف ومن ثم يبدأ الشخص بالدخول إلى اللعبة بشكل عادي.

الخطوة الخامسة: أما في حالة الجهاز الكمبيوتر فنقوم بالضغط على رابط اللعبة ومن ثم نضغط على خيار تحميل اللعبة، وبعد ذلك نلاحظ وجود اللعبة على شاشة سطح المكتب للهاتف لنقوم بالضغط عليها واستخدامها بشكل طبيعي.

هناك بعض البيانات التي يلزم أن يقوم المستخدم بإدخالهم حتى يتمكن من الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بها مثل البريد الإلكتروني والاسم والعمر.

مميزات لعبة بيس النسخة الحديثة