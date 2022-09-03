دونيتسك: مقتل 5 مدنيين جراء القصف الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم السبت ـ أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف مدن وبلدات بالجمهورية ، مشيرة إلى مقتل نحو 880 مدنيا وإصابة أكثر من 2900 آخرين جراء القصف الأوكرانى منذ بداية العام الحالى.
ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات فى خيرسون تضرر منزلين سكنيين إثر القصف الأوكرانى على مدينة نوفياكاخوفكا.
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