جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت، 7 آلاف و219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 44 مليونا و449 ألفا و726 حالة.





وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 527 ألفا و965 حالة. فيما انخفض عدد الحالات النشطة فى الهند إلى 56 ألفا و745 حالة، ووصل إجمالى عدد المتعافين إلى 43 مليونا و865 ألفا و16 شخصا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل 7219 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.