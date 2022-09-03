زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية أن الزلزال وقع فى الساعة 7:13 صباحاً حسب التوقيت المحلى، وكان مركزه فى البحر على بعد 30 كيلومتراً جنوب شرقى مدينة زاكروس التابعة لمحافظة لاسيثى، وعلى عمق 4,7 كيلومتر.
وشعر السكان بالزلزال فى العديد من مناطق شرق جزيرة كريت، وأيضاً فى إيراكليو عاصمة إقليم الجزيرة.
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