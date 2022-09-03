انفجار فى مصفاة للنفط بكندا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم قوات الدرك، جوليان غارلاند، إن فرق الإنقاذ عالجت "انفجارا صغيرا" فى المصفاة الواقعة فى مدينة كام باى تشانس.

وأضافت الشرطة فى وقت لاحق أن 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى "بعضهم مصاب بجروح بالغة". وأوضحت الشرطة التى تحدثت أولا عن إصابة 6 أشخاص، أن أحدهم "أصيب بجروح خطيرة".

وكان الموقع الصناعى الذى تديره شركة "برايا رينيوابل فيولز" (برايا للوقود المتجدد) يشهد أشغال تحويل ليتخصص فى الوقود الحيوي.