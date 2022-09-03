أمريكا تعلن عن خطط بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن العقد الأول وقيمته 665.4 مليون دولار مخصص لتوفير المعدات والدعم اللوجستى لمحطات الرادار التايوانية. والعقد الثانى ينص على توفير 60 صاروخا مضادا للسفن من طراز AGM-84L Harpoon Block II وأربعة صواريخ ATM-84L-1 Harpoon Block II بقيمة 355 مليونا. والعقد الثالث عبارة عن 100 صاروخ جو جو تكتيكى من طراز AIM-9X Block II Sidewinder بقيمة 85.6 مليون دولار.

وتم الحصول على الموافقة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، والتى أصدرتها وزارة الخارجية وفقا للتشريعات الوطنية.

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونغرس بقراراتها بالفعل. أمام الهيئة التشريعية الأمريكية الآن 30 يوما لدراسة الاتفاقيات الجديدة.