العالم اليوم - زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 سبتمبر 2022 08:20 صباحاً - ضرب زلزال، صباح السبت، اليونان وكان مركزه جزيرة كريت، أكبر الجزر في البلاد.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان، وفق "رويترز". ويعتبر هذا النوع من الزلازل من المتوسطة الشدة. وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان جزيرة كريت في البحر المتوسط، وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض. ولم يبلغ حتى الآن عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال.

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