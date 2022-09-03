نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [برقم المقعد] لينك نتائج سادس ابتدائي وزاري 2022 EPeDUl الرصافة والسليمانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتائج سادس ابتدائي وزاري الدور الثاني للعام الدراسي 2021-222 والتي بدا مؤشر جوجل العراق يشير للارتفاع الكير في البحث عن المحافظات التي قامت برفع نتائج الطلاب بشكل غير مركزين وقامت عدد من المحافظات برفع النتائج عبر البوابة الرسمية لنتائج الوزارة بينما تستمر مدارس المحافظات الأخرى في رفع النتائج، وبلغت نسبة المدارس التي رفعت النتائج 70% من إجمالي المدارس في جميع المحافظات حتى الساعة السادسة صباحا ليوم 3 سبتمبر 2022 بتوقيت بغداد.

هل أحصل على درجات المساعدة في الدور الثاني

أكدت وزارة التربية والتعليم على حصول الطلاب الحاصلين على درجة أقل من النجاح في اختبارات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بجميع المدارس على درجات المساعدة، وجاءت الموافقة عليها بعد اجتماع المراكز التعليمية وهيئة وزارة التربية والتعليم وإقرار ما سيتم وما لن يتم السماح به، وجاءت مطالبات من الطلاب بزيادة نسبة درجات المساعدة وإقرار الدور الثالث، إلا أن القرارات الجديدة للوزارة جاءت أكثر تحديدا.

[برقم المقعد] لينك نتائج سادس ابتدائي وزاري 2022 EPeDUl الرصافة والسليمانية

وقد أنهت المدارس جميعها في جميع المحافظات امتحانات الدور الثاني لدور أغسطس 2022 بنجاح، وقد تم حصر أعمال الغش ونسب الغياب بين الطلاب، وحرصت الوزارة أن تقوم المدارس بالمديريات التعليمية التابعة لها على الانتهاء من اختبارات الطلاب بنجاح وحصر أعمال الغش، وقد تم متابعة اللجان وتم التأكد من تراجع كبير في الغش بين الطلاب وارتفاع في نسب النجاح كذلك.

كيف يتم إضافة درجات المساعدة

يتم إضافة فقط 5 درجات للمساعدة للطلاب الحاصلين على 45 درجة.

تضاف الدرجات حتى يتم استكمال 50 % من اصل 100%.

لا يحصل الطالب على درجة المساعدة إذا حصل على أقل من 45 درجة.

وقد أكدت الوزارة أنها لن تسمح بدور ثالث في هذا العام، وذلك حرصا على أن يكون الطلاب المنتقلين إلى التعليم الإعدادي مستواهم أعلى من الأعوام الماضية، كما سمحت بدرجات المساعدة 5 فقط بالرغم من المطالبة بالسماح ب 10 درجات.

ما هي المحافظات التي رفعت النتائج والتي تستمر

اسم المحافظة حالة النتائج نتائج محافظة البصرة

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

الدور الثاني محافظة صلاح الدين

نتائج الطلاب محافظة ذي قار

الدور الثاني محافظة ديالى

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة بغداد

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل

محافظة صلاح الدين

نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة الرصافة الثالثة

نتائج الطلاب في محافظة نينوى

نتائج محافظة ميسان

نتائج الدور الثاني محافظة ذي قار

نتائج الدور الثاني محافظة القادسية

نتائج الطلاب محافظة واسط

الدور الثاني محافظة كركوك

نتائج الطلاب محافظة بابل جاري الرفع تم الرفع تم الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع تم الرفع تم الرفع يتم الرفع قريبا ترفع النتائج قريبا تظهر قريبا يتم الرفع قريبا يتم الرفع قريبا ترفع النتائج بعد قليل يتم الرفع قريبا يترقب صدورها قريب يتم الرفع بعد قليل

لينك نتائج سادس ابتدائي وزاري (الدور 2)

يقوم الطالب بالدخول على رابط موقع نتائج السادس بوزارة التربية والتعليم