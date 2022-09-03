نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس، تعرف عليه حيث أنه محط اهتمام وبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات ممن قدموا في المرحلتين المتتاليتين للتنسيق وهما الأولى والثانية، حيث جاءت نتيجة التنسيق لهم بجامعات أبعد عن مناطقهم من الناحية الجغرافية، وقد قدم الطلاب عبر الرابط المخصص لخدمة تقليل الاغتراب طلباتهم المقدمة كي يتم نقلهم من الجامعات الأبعد إلى الأقرب لمناطقهم الجغرافية، وفي هذا التقرير نتعرف على أهم المعلومات حول الموعد الرسمي والذي من المقرر فيه أن تظهر النتيجة الخاصة بتقليل الاغتراب لكل الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات على مستوى البلاد.
نتيجة تقليل الاغتراب 2022
موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الخاص بخدمة تقليل الاغتراب، وعبر الرابط المباشر والرسمي سيتم توفير كافة المعلومات حول نتيجة الاغتراب يتم خلال الدخول الي موقع التنسيق الرسمي، وخلال فترة وجيزة سيكون الإعلان الفوري عن النتيجة، والتي من الممكن الاستعلام عنها عبر خطوات إلكترونية بسيطة، وسيكون موعد النتيجة خلال أيام من الآن، وبعدها سيتم الانطلاق على الفور لتسجيل الطلاب المتبقين بالمرحلة الثالثة بموقع التنسيق، ومن خلال الآتي نوضح أهم الاشتراطات الخاصة بالتقديم في تقليل الاغتراب.
شروط تقليل الاغتراب 2022
تعرف على أبرز اشتراطات تقليل الاغتراب
من بين أبرز الاشتراطات المتعلقة بتقليل الاغتراب ما يلي في النقاط القادمة:
- التحويل المناظر لا بد وأن يكون بحدود الحد الأدنى الخاص بالقطاع.
- التحويل من النوع الغير مناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى الخاص بالكلية المراد التحويل لها.
- ضرورة أن يكون هناك التزام بالقواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي.
- التحويل لا يكون إلا من خلال الموقع الخاص بالتنسيق.
- لا توجد أي تحويلات تتم بشكل ورقي، فكل الإجراءات تتم بطريقة إلكترونية.
- لا بد وأن يكون هناك التزام تام بمختلف الإجراءات الخاصة بكل كلية، وكافة الشروط الإضافية الداخلية الخاصة بكل جامعة.
- المفاضلة ما بين مختلف الطلاب تكون وفق المجموع الخاص بدرجات كل طالب بالشهادة الثانوية.
- على كل طالب أن يلتزم بقواعد موقع التنسيق، ويقوم باستيفاء كافة الاشتراطات ومراعاة كل القواعد الأساسية الخاصة بالتقديم على تقليل الاغتراب، وتلك أهم الشروط
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