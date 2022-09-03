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عمر شويل - جدة عاجل نتائج السادس الدور الثاني في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2022 لتأهيل الطلاب لدخول المرحلة الإعدادية لعام 2023، أعلن موقع وزارة التربية والتعليم عن شروع المحافظات برفع درجاتها تدريجيا على البوابة الرسمية للطلاب بشكل غير مركزي، وقد أعلنت عدد من المحافظات رفع نتائجها بينما تستمر مدارس محافظات أخرى بالاستمرار في رفع النتائج بشكل متتالي ابتداء من اليوم وحتى الغد.

ما هي المدارس التي رفعت نتائج الدور الثاني 2022

رفعت محافظات كل من الكرخ الأولى والثانية ومحافظة الرصافة الأولى والثانية والسليمانية ومحافظة أربيل ومحافظة صلاح الدين نتائج الدور الثاني للطلاب حتى الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد، وتستمر المدارس بالانتهاء من رفع النتائج لكل محافظة لتقوم المحافظة بعدها بالإعلان عن رفع نتائجها.

[عاجل هسا] نتائج السادس جميع المحافظات 2022 الان (أربيل – الرصافة -السليمانية) الدور الثاني Numbers

وقد قامت لجان المدارس في كل محافظة بحمل مسؤولية التأمين والانتهاء من النتائج في ظل الظروف الأمنية والجوية التي تشهدها البلاد، وقد أكدت المدارس في جميع المحافظات جاهزيتها بشكل جيد لاستقبال الطلاب ونقل أوراق الامتحانات من اللجنة داخل المدرسة إلى الكنترول في نفس المدرسة، وأكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين أو أعمال الغش للخروج بنتائج ناجحة في هذا العام.

أخر بيان من وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيانها الرسمي على الصفحة الرئيسية لها بداية رفع المدارس لنتائج الصف السادس الابتدائي بعد أن تم الانتهاء التام من تصحيح أوراق الطلاب في الدور الثاني في المواد الدراسية جميعها بمعدل درجات يتم احتسابه من اصل 100 درجة، على أن يتم إضافة درجات المساعدة وفق النظام الذي وضعت من أجله حرصا على نجاح الطلاب.

هل أحصل على درجات المساعدة في الدور الثاني

يحصل طلاب الدور الثاني على درجات المساعدة التي أقرتها الوزارة لهم هذا العام وفق الشروط التالية:

يحصل الطالب على 5 درجات فقط للمساعدة.

يكون من حق الطالب الحاصل على 45 درجة الحصول عليها.

يتم الاحتساب للمعدل وليس لكل مادة.

يكون الاحتساب كالتالي: 45 + 5=50 من أصل 100 درجة.

يتم حصول الطالب عليها للتقريب من درجة النجاح.

لا يحصل عليها الطالب الذي يحصل أقل من 45 كما لا يحصل عليها الحاصل على 51 درجة.

ما هي المحافظات التي أعلنت نتائج الدور الثاني (السادس الابتدائي 2022)

اسم المحافظة حالة النتائج نتائج محافظة البصرة

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

الدور الثاني محافظة صلاح الدين

نتائج الطلاب محافظة ذي قار

الدور الثاني محافظة ديالى

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة بغداد

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل

محافظة صلاح الدين

نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة الرصافة الثالثة

نتائج الطلاب في محافظة نينوى

الدور الثاني محافظة نينوى

نتائج محافظة ميسان

نتائج الدور الثاني محافظة ذي قار

نتائج الدور الثاني محافظة القادسية

نتائج الطلاب محافظة واسط

الدور الثاني محافظة كركوك

نتائج الطلاب محافظة بابل جاري الرفع تم الرفع تم الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع تم الرفع تم الرفع يتم الرفع قريبا ترفع النتائج قريبا تظهر قريبا يتم الرفع قريبا يتم الرفع قريبا ترفع النتائج بعد قليل يتم الرفع قريبا يترقب صدورها قريب يتم الرفع بعد قليل

عاجل نتائج السادس وخطوات الاستخراج عبر المواقع التعليمية