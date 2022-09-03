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عمر شويل - جدة كيفية استرجاع رسائل انستقرام المحذوفة للايفون، يعتبر تطبيق Instagram من أشهر المنصات لإجراء محادثات مكتوبة وصوتية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ، وغالبا ما تريد استرداد جميع رسائل المحادثة القديمة أو المحادثات المحددة لأنها تحتوي على معلومات أو صور أو روابط مهمة خاصة بينك وبين الشخص الآخر الذي تتحدث معه.

كيفية استرجاع رسائل انستقرام المحذوفة للايفون

الطريقة الأولى التي سنناقشها لاستعادة رسائل انستقرام والصور هي استعادة ملفات النسخ الاحتياطي لـ iPhone من iCloud.

يمكنك استخدام هذه الطريقة إذا فقدت جميع البيانات الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك ، أو إذا لم تكن بحاجة إلى البيانات الحالية الموجودة على جهازك ، حيث يتعين عليك “محو كل المحتوى والإعدادات” حاليًا. إذا كنت تريد اتباع هذه الطريقة ، فاتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى قائمة “الإعدادات” على جهاز iPhone الخاص بك واختر “عام”. ثم انقر فوق “إعادة تعيين” وحدد “محو كل المحتوى والإعدادات”.

2- عند إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك ، حدد “استعادة من iCloud Backup” من “التطبيقات والبيانات”. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك باستخدام بيانات الاعتماد.

3- حدد ملف النسخ الاحتياطي على iCloud الذي يحتوي على جميع صور ورسائل Instagram المحذوفة. دع ملف النسخ الاحتياطي على iCloud يبدأ في استعادة جميع بيانات iPhone الخاصة بك.

4- سيتم إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك تلقائيًا وستجد جميع رسائل انستجرام المحذوفة.

قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل انستقرام

استعادة صور ورسائل الإنستجرام من نسخة iTunes الاحتياطية هي الطريقة الرسمية لاستعادة ملفات وصور iPhone ، وعلى الرغم من أنها “ليست طريقة مضمونة” ، فقد تكون ضرورية في كثير من الحالات ، خاصة إذا كنت لا ترغب في مسح جميع أجهزة iPhone الخاصة بك بيانات.

1- قم بتثبيت وتشغيل iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

2- باستخدام كبل USB ، قم بتوصيل جهاز الايفون بجهاز الكمبيوتر الخاص بك واضغط على “أنا أثق بهذا الكمبيوتر” حتى يتم التعرف على جهاز iPhone الخاص بك.

3- حدد أيقونة iPhone من واجهة iTunes ، ثم اختر “This PC” ، ثم من علامة التبويب “Backup” ، انقر على “Restore Backup”.

4- الآن حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على رسائل إنستقرام المحذوفة واضغط على زر “Recover” من النافذة المنبثقة التي تظهر على الشاشة.