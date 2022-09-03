نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي 2023 التعاون ضد النصر والاتحاد ضد الاتفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق الكرة السعودية على موعد مساء اليوم مع مبارتين من أقوى مباريات الدوري السعودي الموسم الجديد الملقب بدوري روشن السعودي، وذلك حين يلتقي التعاون مع النصر ويختتم لقاءات الأسبوع الثاني بلقاء الاتحاد مع الاتفاق، وكانت مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي بلقاء المتعة الذي جمع بين الباطن والفتح وانتهى بفوز فريق نادي الفتح بخمسة أهداف دون مقابل، وشهد نفس اليوم أيضا لقاء الهلال الزعيم مع الفيحاء والذي انتهى بفوز الهلال بهدفين دون رد، في حين تبدأ لقاءات الأسبوع الثالث يوم الغد الأحد بلقاء يجمع بين الهلال والفتح على ملعب نادي الفتح، وذلك بسبب ارتباط نادي الهلال بلقاء القمة على كأس سوبر لوسيل الذي سيدمع بين الهلال بطل السعودية والزمالك بطل مصر.

موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ويشهد الدوري السعودي هذا العام من بدايته منافسات ساخنة، خاصة بعد ظهور بوادر العزم لدى فرق منتصف الترتيب على المنافسة على المراكز المتقدمة، ويأتي هذا الدافع بعد المفاجأة المدوية التي شهدها الدوري السعودي في العام الماضي بعد هبوط نادي الأهلي إلى دوري الدرجة الثانية، الأمر الذي شكل حافزا كبيرا لدى جميع الفرق للاستمرار في دوري الأضواء والشهرة دوري الدرجة الأولى، ومن المقرر أن تنطلق أولى مباريات الليلة بين الالتعاون والنصر على ملعب التعاون في الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، وسوف تكون المباراة منقولة على قنوات ssc الرياضية بالتعليق الصوتي للمعلق المتميز حماد العنزي.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

أما ختام الجولة الثانية من دوري روشن فتكون بين الاتحاد والاتفاق على ملعب الاتحاد بمدينة جدة في الساعة التاسعة مساء، كذلك سوف يتم نقل المباراة على قنوات ssc وسوف يكون التعليق الصوتي على هذه المباراة الهامة للمعلق الرياضي البارع عيسى الحربين، وتعود أهمية هذا اللقاء لرغبة الاتحاد الشديدة في اقتناص بطولة الدوري هذا الاعام بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقها في العام الماضي لولا الهفوات التي أصابت الفريق في نهاية الموسم والتي أدت إلى ضياع اللقب وانتقاله إلى نادي الهلال.

تردد قنوات ssc الرياضية الناقلة لدوري روشن

وقد بدأت قنوات ssc السعودية الرياضية في بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023/2022 منذ جولته الأولى عبر تردداتها الرسمية على القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي بدرسات، وذلك على التردد التالي:

التردد 12523.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب أفقي.

أما القمر عربسات بدر فتبث القناة على التردد التالي: