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عمر شويل - جدة لينك نتائج السادس ابتدائي الدور2 الذي أعلنت جميع المواقع الرسمية وغير الرسمية لنتائج العراق عنها وعن المدارس التي قامت برفع النتائج فيها، وقد أنهى الطلاب اختبارات المواد الدراسية جميعها في منصف الشهر الماضين أغسطس 2022، وبدا الإعلان عن رفع المحافظات للنتائج ابتداء من اليوم، وغليكم المحافظات التي رفعت النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع غير الحكومية.

هل نتائج الطلاب تعلن مركزيا

كما في الدور الأول أعلنت بوابة التربية والتعليم عن الرفع التدريجي لنتاج الطلاب في كل محافظة، وتقوم المدارس بكل محافظة برفع النتائج عبر الموقع الرسمي ويتم الإعلان بعد انتهاء جميع لمدارس، ويتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني بشكل غير مركزي، أي أن كل محافظة تعلنها منفصلة عن المحافظة الأخرى.

“الرصافة وصلاح الدين” لينك نتائج السادس ابتدائي EpEdu.gov.Iq الدور2 بجميع المحافظات

وقد تم تأمين لجان الامتحان وكنترول التصحيح من الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد، ويتوجه الطلاب بالشكر لوزارة التربية والتعليم على المجهودات الكبيرة التي قامت بها من أجل إتمام أعمال الامتحان والتصحيح ونقل نتائج الطلاب بالشكل المناسب والدقيق وعدم تأخر النتائج، وتتاح لنتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع ولبوابة الرسمية للنتائج، بينما يكون على الطلاب الحصول على شهادة الانتقال من السادس الابتدائي إلى المرحلة التعليمية التالية من المدرسة، والحصول كذلك على سجل الدرجات بشكل رسمي.

كيفية حساب درجات المساعدة

يتطلع طلاب الدور لثاني للحصول على درجة النجاح، وقد طالبوا بالحصل على درجات المساعدة، إلا أن الوزارة أعلنت عدم زيادة درجات المساعدة والتي تكون كالتالي:

تكون درجات المساعدة للطلاب 5 درجات فقط.

يتم احتسابها على المعدل العام وليس على كل مادة.

يحصل عليها الطالب الحاصل على درجة 45 درجة وليس اقل.

يكون مجموع درجات المعدل في هذا الوقت 45+5=50 درجة من اصل 100 درجة.

لا يكون من حق الحاصل على أقل من 45 الحصول عليها.

كما لا يحصل عليها الطالب الحاصل على 51 درجة.

أعلنت الوزارة إلغاء الدر الثالث إلى إشعار آخر بالرغم من مطالبات الطلاب.

ما هي المحافظات التي قامت برفع النتائج

نتائج محافظة البصرة (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى (تم الرفع)

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية (تم الرفع)

الدور الثاني محافظة صلاح الدين (جاري الرفع)

نتائج الطلاب محافظة ذي قار (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة ديالى (جاري الرفع)

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى (جاري الرفع)

الدور الثاني محافظة بغداد (جاري الرفع)

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل (جاري الرفع)

محافظة صلاح لدين (تم الرفع)

نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى (تم الرفع)

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي (الدور الثاني)