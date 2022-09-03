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عمر شويل - جدة طريقة التقديم فى وظائف وزارة الدفاع الخدمات الصحية للرجال والنساء وشروط التسجيل فى وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية 1444 حيث أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية فى وزارة الدفاع عن توفر عدد من الفرص الوظيفية الشاغرة للرجال والنساء فى عديد من التخصصات المطلوبة فى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع ويجب على الراغبين فى التقديم لتلك الوظائف الاطلاع على شروط القبول فى الخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية وفى حالة استيفاء الشروط يجب اتباع طريقة التقديم فى وظائف وزارة الدفاع الخدمات الصحية 1444. التخصصات المطلوبة فى وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع أولا جميع التخصصات الطبية.

ثم كافة تخصصات التمريض.

كذلك جميع الخدمات الطبية المساعدة.

ايضا تخصصات صحة عامة.

ثم تخصصات إدارة مستشفيات.

ايضا تخصص تعليم صحي. شروط التسجيل فى وظائف الإدارة العامة للخدمات الصحية 1444 التقديم للمواطنين من اصل ومنشأ سعودي ويشترط ان يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية.

كذلك يتم استثناء من كان يعمل والدة فى خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ.

ايضا لا يجب ان يزيد السن عن أربعين عاماً ولا يقل عن 17 عاماً.

يشترط ان لا يكون المتقدم متزوج من امرأة اجنبية.

ثم يجب اجتياز اختبار اللياقة البدنية بنجاح.

كذلك يشترط حسن سير وسولك المتقدم ولم يسبق ادانته بأي حكم قضائي او حكم شرعي.

ايضا يجب ان يكون الشخص يعمل باي جهة حكومية.

ثم يجب ان يكون المؤهل متوافق مع التخصصات المطلوبة.

بالنسبة لشرط السن لوظائف النساء يجب ان لا يزيد عن 40 عاما ولا يقل عن 21 عاماً.

ايضا يجب ان لا تكون متزوجة من اجنبي. طريقة التقديم فى وظائف وزارة الدفاع الخدمات الصحية للرجال والنساء أولا يجب الدخول على رابط موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الرسمي.

ثم النقر على خيار ” انشاء سيرتك الذاتية”.

بعد ذلك ستصل على بريد الالكتروني رسالة تأكيد التسجيل.

ايضا سيتم انشاء نموذج سيرتك الذاتية الخاص.

ثم يجب ملء البيانات والمعلومات الصحية المطلوبة فى كل خانة بدقة للتقديم.

بعد الانتهاء من السيرة الذاتية يتم البدء فى التقديم على وظائف وزارة الدفاع الخدمات الصحية للرجال والنساء 1444.

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