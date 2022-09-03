نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معايير الضمان الاجتماعي للموظف السعودي 1444 هـ في المقال التالي
عمر شويل - جدة معايير الضمان الاجتماعي للموظف السعودي 1444 هـ، صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن القيام بإجراءات لضمان التأكد من أن الأفراد المتقدمين من المستحقين والذين تنطبق عليهم شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، والذين يكون لهم حق الاستفادة من الدعم بشكل شهري، أيضا يستطيع الفرد الذي لا تنطبق عليه الشروط بأن يقوم بإعادة تقديم طلب جديد، والقيام بتعديل البيانات غير السليمة، أو حتى القيام بتقديم طلب اعتراض على الضمان، كما أن الضمان مستمر في صرف الدعم بشكل طبيعي منذ فترة دون أي مشاكل، بالإضافة إلى حصول المستحقين على الزيادات الجديدة.
الضمان الاجتماعي المطور في المملكة:
إن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، تم نزول الدعم الخاص به خلال هذا الشهر في موعدة المحدد أي خلال اليوم الأول من شهر سبتمبر لعام 2022 م، والموافق يوم الخميس، كما أن ذلك هو الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، من الفقراء والعاطلين وأصحاب الدخل المنخفض، وكذلك الأرامل والمطلقات، وهذا بهدف عيش تلك الأسر حياة كريمة.
معايير الضمان الاجتماعي للموظف السعودي:
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، عدد من المعايير التي يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين، وهذا من أجل استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وجاءت هذه المعايير كالأتي:
- بادئ ذي بدء يجب على الموظف الحكومي في السعودية. أن يكون دخلة أقل من 1100 ريال سعودي من أجل استحقاق الدعم.
- كما يشترط أن يكون الفرد المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية، بصورة كاملة.
- أيضا من معايير استحقاق الدعم أن لا يتم إثبات أن المتقدم لدية أي عقارات أو أصول ثمينة.
- كذلك في حالة إثبات أن المتقدم يقيم داخل إحدى دور الإيواء أو الرعاية فإنه يتم رفض طلب.
- بالإضافة إلى أنه لا يجب أن يكون مسجلًا في أي مؤسسة تستفيد من التأمينات الاجتماعية.
- في النهاية يجب ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام ولا يزيد عن 65 عام.
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