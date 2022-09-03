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عمر شويل - جدة معايير الضمان الاجتماعي للموظف السعودي 1444 هـ، صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن القيام بإجراءات لضمان التأكد من أن الأفراد المتقدمين من المستحقين والذين تنطبق عليهم شروط برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، والذين يكون لهم حق الاستفادة من الدعم بشكل شهري، أيضا يستطيع الفرد الذي لا تنطبق عليه الشروط بأن يقوم بإعادة تقديم طلب جديد، والقيام بتعديل البيانات غير السليمة، أو حتى القيام بتقديم طلب اعتراض على الضمان، كما أن الضمان مستمر في صرف الدعم بشكل طبيعي منذ فترة دون أي مشاكل، بالإضافة إلى حصول المستحقين على الزيادات الجديدة.

الضمان الاجتماعي المطور في المملكة:

إن الضمان الاجتماعي المطور في المملكة، تم نزول الدعم الخاص به خلال هذا الشهر في موعدة المحدد أي خلال اليوم الأول من شهر سبتمبر لعام 2022 م، والموافق يوم الخميس، كما أن ذلك هو الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين ممن تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، من الفقراء والعاطلين وأصحاب الدخل المنخفض، وكذلك الأرامل والمطلقات، وهذا بهدف عيش تلك الأسر حياة كريمة.

معايير الضمان الاجتماعي للموظف السعودي:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية، عدد من المعايير التي يجب أن تنطبق على جميع المتقدمين، وهذا من أجل استحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وجاءت هذه المعايير كالأتي: