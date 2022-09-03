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عمر شويل - جدة لينك نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية جميعها بعد إعلان بوابة التربية والتعليم رسميا رفع عدد من المحافظات نتائج الدور الثاني عليها رسميا، وجاري رفع بقية المحافظات، ويقوم الطالب بالدخول والاستعلام برقم المقعد أو يتم متابعة بوابة التعليم الصفحة الرئيسية، وتتيح الوزارة عدد من الوسائل المباشرة للتعرف على النتائج مثل عدد من التطبيقات على الهاتف النقال لتيسير الاستعلام عنها.

المحافظات التي قامت برفع نتائج الدور الثاني 2022

قام موقع وزارة التربية والتعليم بتفعيل استخراج النتائج في المحافظات التي تم الانتهاء من رفع مدارسها نتائج الدور الثاني فيها، وقد أعلن الموقع عبر الصفحة الرسمية لأخبار التربية التعليم رفع كل من محافظة الكرخ الأولى والثانية والرصافة الأولى والثانية ومحافظة صلاح الدين للنتائج، وكانت المحافظات التي رفعت النتائج بنسبة مئوية 65% من جميع النتائج.

[لينك نتائج السادس الابتدائي] صلاح الدين والرصافة Malzamna بوابة وزارة التربية EpEdu.gov.Iq

أنهى طلاب الصف السادس الابتدائي اختبارات الدور الثاني في منتصف الشهر الماضي، وكانت الاختبارات غير مركزية، وكان لكل مدرسة الطريقة الخاصة في وضع الامتحان وعليها مسؤولية تأمين انتقال الامتحانات وتأمين اللجان ضد أعمال الغش الإلكتروني ونقل الاختبارات على المواقع الخاصة بالغش، وتم رصد أعمال غش قليلة هذا العام بعد إحكام السيطرة على اللجان.

إعلان النتائج غير مركزي

كما قامت المدارس بالانتهاء من أعمال الاختبارات بشكل غير مركزي تقوم كل مدرسة على حدة بمباشرة أعمال التصحيح والمراجعة وإيداع درجات المساعدة للطلاب حسب الضوابط والقوانين المنظمة لوضع تلك الدرجات، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بأن النتائج ستكون غير مركزية، وأن كل محفظة ترفع النتائج على الموقع العام للنتائج ويتم استخراج النتائج بعد انتهاء الرفع.

كم الدرجات التي أصل عليها في الدور الثاني (درجات المساعدة)

يحصل الطلاب على درجات المساعدة في تصحيح نتائج الدور الثاني بأوامر وزارية بعد راسة جيدة، وكان الطلاب قد قاموا من قبل بالمطالبة بأن يتم الحصول على 10 درجات، إلا أن الوزارة وافق فقط على 5 درجات مساعدة بالضوابط الخاصة بها، كما قامت بإلغاء اختبارات الدور الثلث، ويتم الحصول على درجة المساعدة على النحو التالي:

يحصل الطالب على 5 درجات مساعدة فقط.

تكون فقط للطالب الحاصل على معدل عام 45 درجة ولي أقل.

يتم رفع درجة الطالب لتصبح 50 درجة من اصل 100 درجة بالمعدل العام.

لا يحصل الطالب على درجات المساعدة على كل مادة.

ليس من حق الطالب لحاصل على أقل من 45 درجة بالمعدل الحصول على درجة المساعدة.

المحافظات التي أعلنت نتائج الدور الثاني (السادس الابتدائي 2022)

اسم المحافظة حالة النتيجة نتائج محافظة البصرة

الدور الثاني محافظة الكرخ الأولى

نتائج الطلاب محافظة الكرخ الثانية

الدور الثاني محافظة صلاح الدين

نتائج الطلاب محافظة ذي قار

الدور الثاني محافظة ديالى

نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى

الدور الثاني محافظة بغداد

نتائج السادس الابتدائي محافظة بابل

محافظة صلاح الدين

نتائج السادس الابتدائي محافظة الرصافة الأولى جاري الرفع تم الرفع تم الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع جاري الرفع تم الرفع تم الرفع

خطوات استخراج النتائج عبر لينك نتائج السادس الابتدائي 2022