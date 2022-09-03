الصين تتوعد أمريكا بسبب صفقة أسلحة لتايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث ليو بينغيو فى بيان "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، فى ضوء الوضع" المستجد.

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان فى محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التى تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه والتى تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايوانى بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية فى بيان.