نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول قيمة الضمان الاجتماعي الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول قيمة الضمان الاجتماعي الجديد 1444 .. يتسائل العديد من الأسر الفقيرة وذات الحاجة وأصحاب الدعم القليل في المملكة العربية السعودية عن الجدول الخاص بقيمة الدعم الممنوح للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور والجديد والذي تم تعديله بعد الزيادة المقررة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنية الاجتماعية السعودية بعد توجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي وننشر التعديلات التي كانت قد أعلنتها الوزارة في وقت سابق فيما يخص نظام الضمان وكذلك الفئات التي تستحق الضمان الاجتماعي وما الشروط التي تنطبق على الأفراد المستحقين للضمان الاجتماعي المطور .

جدول قيمة الضمان الاجتماعي الجديد 1444

وقد انشأت وزارة الموارد البشرية وكذلك التنمية الاجتماعية في وقت سابق وفق مرسوم ملكي بمسماها القديم.

وهو وزارة العمل والشئون الاجتماعية ولك تم تعديلها بقرار من مجلس الوزراء أو حكومة خادم الحرمين الشريفين.

يفصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية وتوكون الثانية بمسمى الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وقد اهتمت منذ انشاءها بالأسر السغودية التي تستحق الدعم والمحتاجين والأسر المحدودة.

وتقديم الكثير من البرامج الاجتماعية التي تساعدهم وتدعمهم دعمًا ماديًا وكذلك معنويًأ.

ووفق التعديلات الأخيرة للضمان الاجتماعي الجديد فمن المميزات والأهداف الموضوعة لهذا النظام.

أنه يوفر التدابير والوسائل اللازمة من أجل القضاء على الفقر في المجتمع داخل المملكة العربية السعودية.

وكذلك تلبية احتياجات المواطنين وسدا احتياجات كل مستفيد من الحاجات الأساسية مأكل ومشرب وملبس.

وكذلك وظائف وتساعد إلى تحويل شخص منتج من خلال تاهيل وتدريب الأسر للمساهمة في عمل استقلال مالي لهم.

فالجدول ينص على أن الأسرة المتكونة من فرد واحد فيحصل على 1000 ريال سعودي معاش .

وحد الدخل الشهري الذي يمنع حصوله على معاش الضمان هو 2001 ريال سعودي.

وبالنسبة للأسرة المتكونة من فردين يحصلون على 1285 ريال سعودي.

والحد المانع 2570 والثلاثة أفراد 1570 ريال سعودي والمانع لهم 3140 ريال سعودي .

والأربعة أشخاص 1855 ريال سعودي والمانع لهم 3710 ريال سعودي.

والأسرة ذات الـ 5 أشخاص لهم 2140 ريال سعودي والحد المانع لهم 4280 ريال سعودي .

وبالنسبة للأفراد الستة فلهم الحصول على 2420 والحد المانغ لهم هو 4840 ريال سعودي .

بينما السبعة أفراد لهم 2710 ريال سعودي والحد المانع لهم هو 5420 ريال سعودي .