نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 في مصر وموعد ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحسب وسائل إعلام محلية، كشف المجلس الأعلي للجامعات أن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الثانية، ستظهر بعد مرور 24 ساعة. وجه المجلس الطلبة الذي سجلوا رغباتهم إلكترونيًا لمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني؛ لمعرفة النتيجة. حيث أُغلق باب التقديم إلكترونيًا لتقليل الاغتراب 2022، الأربعاء، بعدما فتح المجلس الأعلى للجامعات بوابة الحكومة المصرية، يوم الجمعة الماضي، لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات أقرب جغرافيا لمحل سكنهم.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 في مصر وموعد ظهورها

بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

ويستطيع الطلاب الذين سجلوا رغباتهم، الاطلاع على نتيجة تلقليل الاغتراب 2022 عقب ظهورها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط تقليل الاغتراب 2022

جاءت كالآتي التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبةالمقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع. وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2022، المقرر بعد ظهور النتيجة بـ 72 ساعة من غلق باب تسجيل تقليل الاغتراب 2022 لطلاب الثانوية، وللاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022، يمكنك الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وخطوات الاستعلام عنها