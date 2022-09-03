استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1444

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عمر شويل - جدة استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني؛ تم تفعيل خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من قبل الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين في المملكة العربية السعودية كنا أن الوزارة قامت بإتاحة العديد من خدمات الاستعلام ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني كما أننا سوف نقوم بالتعرف على بعض النقاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

من الممكن أن يقوم كل مستفيد من الضمان الإجتماعي بالاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عن طريق رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى نظام الاستعلام بالضمان الاجتماعي.

ثم بعد ذلك يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة وهي مثل (رقم السجل المدني ، رمز التحقق ، رقم الضمان الاجتماعي الخاص بالمستعلم).

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة العرض.

وأخيراً سوف يتم ظهور جميع البيانات التي تخص المستفيد من الضمان الإجتماعي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية

لقد قام الضمان الاجتماعي بتوفير خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين المستفيدين منه وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

على المستفيد أن يقوم بقراءة كافة التفاصيل التي تخص الخدمة.

ثم يتم الضغط على أيقونة بدء الخدمة.

القيام بتدوين رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لرقم السجل المدني.

ثم يتم كتابة رقم الضمان.

ادخل رمز التحقق.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة العرض.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور كافة البيانات التي تخص الضمان للمستفيد.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لذوي الاعاقة وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الإجتماعي لذوي الاعاقة.

بعد ذلك يتم الضغط على رابط بدء الخدمة.

القيام بتدوين رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة نوع الإعاقة.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الإعانة المالية لذوي الاعاقة.

بعدها يتم تدوين رمز التحقق.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة عرض.

طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1444

من الممكن أن يتم التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور والحصول على راتب شهري حيث تحديد كم راتب الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة وذلك يتم بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات قد جاءت على النحو التالي:

الذهاب إلى نظام الضمان الإجتماعي المطور.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على رابط تسجيل جديد.

القيام بعد ذلك بكتابة رقم الهوية الوطنية.

وأيضاً تدوين تاريخ الميلاد.

ثم بعد ذلك يتم إنشاء كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

على المستعلم أن يقوم بالموافقة على الإقرار.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل.

يقوم المستعلم بإتباع كافة التعليمات المطلوبة.

النقر على رابط تسجيل الدخول في البوابة.

الضغط على زر الملف الموحد.

بعدها يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة.

ثم يتم التحقق من البيانات.

الضغط على أيقونة تقديم البيانات.

ثم يتم النقر على زر تعبئة البيانات المطلوبة ثم العودة إلى واجهة الحساب.

وأخيراً يتم الذهاب إلى قائمة البرامج وبعدها يتم التقديم على البرنامج المناسب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني كما أننا قمنا بالتعرف على طريقة الاستعلام أيضاً برقم الهوية الوطنية ونحن إلى ذلك قمنا بذكر طريقة الاستعلام لذوي الاعاقة وأخيراً قمنا بتوضيح طريقة التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1444.