نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الفازلين إزالة الشعر بدون ألم | طرق إزالة شعر الوجه والجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الفازلين إزالة الشعر بدون ألم ، كثير من السيدات يبحثون عن طريقة لإزالة الشعر والتخلص منه بدون ألم، دون الحاجة إلى الكريمات الضارة، لذلك يبحثون عن طرق آمنة بمكونات طبيعية في المنزل بتكاليف أقل، والفازلين معروف عنه أنه من أفضل الطرق الطبيعية لإزالة الشعر، حيث أنه يستخدم في تحضير وصنع وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم دون الشعور بألم، ويمكن إضافة مواد طبيعية أخرى إلى الفازلين لتحضير وصفات أفضل.

مقادير عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر

لكي نحضر وصفة الفازلين نحتاج إلى مكونات بسيطة موجودة في المنزل وهي:

نصف ملعقة فازلين.

نصف ملعقة من الكركم مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة من الحمص مطحون ناعم.

ثلاث معالق لبن سائل.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

إليكم طريقة تحضير وصفة الفازلين بخطوات سهلة وسريعة وهي:

قومي بوضع مسحوق الحمص والكركم في وعاء مناسب وضيفي إليهم مقدار اللبن السائل، واخلطيهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك ضيفي نصف ملعقة من الفازلين واخلطي المكونات جيداً.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على الشعر الزائد في الجسم وذلك في اتجاه نمو الشعر، واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك قومي بإزالة الخليط من على الجسم بعكس اتجاه الشعر، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر وبعدها ضعي كريم مرطب مناسب للجسم.

يفضل تكرار هذه الوصفة بشكل يومي من أجل أن تحصلي على نتيجة أفضل.

مقادير أخرى لعمل وصفة الفازلين

نقدم لكم وصفة أخرى للفازلين تتكون من:

ثلاث معالق كبار من الفازلين.

ثلاث معالق ونصف من اللبن السائل.

ثلاث معالق صغيرة ملح.

طريقة تحضير الوصفة

نضع الفازلين في وعاء صغير، وضعيه في حمام مائي.

ثم ضيفي كمية الملح وقلبي جيداً، ثم ضيفي اللبن وقلبي الخليط جيداً لتحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

قومي بوضع الخليط على الشعر في اتجاه نموه، واتركيه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم إزالة الشعر عكس اتجاه الشعر، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

فوائد الفازلين