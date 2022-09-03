هجوم بالمتفجرات فى كولومبيا ومقتل 8 من رجال الشرطة

جدة - نرمين السيد - وقال بيترو على تويتر "أرفض بشدة الهجوم بالمتفجرات الذى قتل فيه ثمانية من رجال الشرطة" مضيفا "كل التضامن مع عائلاتهم".

ووقع الهجوم فى منطقة ريفية فى محافظة هويلا. وصرح متحدث باسم شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس "كان هجوما على دورية للشرطة .. يبدو كما لو كان بالمتفجرات وقتلوا بأسلحة نارية".

هذا ولم توجه السلطات أصابع الاتهام إلى أى جهة.

ويعد هذا أخطر هجوم على قوات الأمن العام منذ أن تولى بيترو السلطة فى بداية الشهر الماضى كأول رئيس يسارى لكولومبى والذى أعاد فتح الحوار مع جيش التحرير الوطني، المعترف به على نطاق واسع باعتباره آخر مجموعة حرب عصابات منظمة تعمل فى كولومبيا.

وكان سلفه المحافظ إيفان دوكى قد أوقف محادثات السلام بعد هجوم بسيارة مفخخة عام 2019 على أكاديمية للشرطة فى بوغوتا خلف 22 قتيلا.

كما اقترح بيترو وقفا "متعدد الأطراف" لإطلاق النار مع منشقين من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (فارك) الذين ألقوا السلاح ووقعوا اتفاق سلام فى عام 2016.

وسعى الرئيس إلى سياسة "سلام شامل" فى محاولة لإنهاء ستة عقود من الصراع الذى يشمل أيضًا تجار المخدرات.