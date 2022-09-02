رئيس وزراء الهند: حاملة الطائرات «فيكرانت» أعجوبة الهندسة الحديثة

جدة - نرمين السيد - وقال مودى بحسب بيان لـ سفارة الهند بالقاهرة، إن حاملة الطائرات تعد مثالا على تفوق الهند فى مجال الهندسة. وأضاف أن فى السابق كانت صناعة حاملات الطائرات مقصورة فقط على الدول المتقدمة، واليوم يعد نقطة فارقة بانتقال الهند إلى مصاف الدول المتقدمة.

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