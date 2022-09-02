العالم اليوم - وضع سقف لسعر النفط الروسي.. هل تقصم خطة السبع ظهر موسكو؟

انتم الان تتابعون خبر وضع سقف لسعر النفط الروسي.. هل تقصم خطة السبع ظهر موسكو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 10:19 مساءً - في خطوة "تصعيدية" ستعكس مزيدا من التأزم في العلاقات الروسية الغربية، وافق وزراء مجموعة السبع، الجمعة، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي، في وقت هدد فيه عدد من المسؤولين الروس بأن موسكو لن تستأنف ضخ الغاز لدول الاتحاد الأوروبي إذا قرر الاتحاد المضي قدما في هذه الخطة.