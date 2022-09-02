بريطانيا ترصد سلالة جديدة من فيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أكدت وكالة الأمن الصحى أنه تم نقل المصاب إلى وحدة الأمراض المعدية فى مستشفى جامعة ليفربول الملكية تماشيًا مع توصيات اللجنة الاستشارية لمسببات الأمراض الخطرة.
وأوضحت رئيسة قسم الحوادث لدى وكالة الأمن الصحى فى المملكة المتحدة الدكتورة صوفيا ماكى، أن الوكالة تعمل الآن على الاتصال بالأفراد الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالة لتحديد ما إذا كان هناك حالات أخرى أم لا، ولتقييمهم حسب الضرورة وتقديم المشورة، مضيفةً أن وكالة الأمن الصحى لديها إجراءات راسخة وقوية لمكافحة العدوى وللتعامل مع حالات الأمراض المعدية.
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