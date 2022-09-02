العالم اليوم - مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع بدعم بيانات الوظائف القوية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 06:21 مساءً - ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية في بداية التداولات، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعا أقوى من المتوقع للوظائف في أميركا خلال أغسطس.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 192.08 نقطة، أو بنسبة 0.61 بالمئة، إلى 31848.50 نقطة، كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 27.81 نقطة، أو 0.70 بالمئة، إلى 3994.66 نقطة.

واستهل المؤشر "ناسداك" المجمع التداولات على ارتفاع 114.01 نقطة، أي 0.97 بالمئة، إلى 11899.14.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 315 ألف وظيفة جديدة في أغسطس الماضي، بزيادة طفيفة عن التوقعات البالغة 300 ألف وظيفة.

وعدلت وزارة العمل الأميركية، في بيانها اليوم الجمعة، بيانات الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها في شهر يوليو الماضي، بخفض طفيف بمقدار ألفي وظيفة، إلى 526 ألف وظيفة جديدة، وهو الرقم الذي تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ.

وكانت الأسهم الأوروبية قد عوضت في تداولات اليوم الجمعة قدرا من خسائر تكبدتها خلال الأسبوع.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت لخمس جلسات، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 4 بالمئة، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.