تونس: القضاء على 3 إرهابيين فى ولاية القصرين قرب الحدود الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع التونسية، إنه "فى إطار العمل المشترك بمجال محاربة الإرهاب تمكنت صباح اليوم وحدات مشتركة من الجيش والحرس والأمن الوطنيين من القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم ما يسمى (جند الخلافة) الإرهابى التابع بدوره لتنظيم (داعش) فى عملية ميدانية بمرتفعات السلوم فى ولاية القصرين".
وأضاف البيان، أن "العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات فى صفوف قوات الجيش والأمن"، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تواصل عمليات التمشيط للبحث عن عنصر إرهابى رابع كان برفقة المجموعة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التونسية، فضيلة خليفى، خلال مؤتمر صحفى، إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعناصر إرهابية تم تعقب نشاطها فى المرتفعات الغربية للبلاد، مؤكدة أن القتلى عناصر قيادية، وأحدهم نائب ما يسمى "أمير تنظيم جند الخلافة".
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