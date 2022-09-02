فيتنام تعلن استعدادها للانضمام إلى قوات حفظ السلام

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية أن وفدا فيتناميا برئاسة نائب وزير الأمن العام نجوين دوى نجوك يشارك حاليا فى مؤتمر القمة الثالث لقادة ورؤساء الشرطة بالأمم المتحدة، الذى ينظم حاليا فى الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر الجارى.

وخلال هذا المؤتمر، بعث الوفد برسالة مفادها أن فيتنام مستعدة للانضمام إلى قوات حفظ السلام الدولية.

وسلط الجانب الفيتنامى فى خطاب ألقاه الضوء على أولوياته فى المستقبل القريب، بما فى ذلك التمسك بسيادة القانون، ليس فقط فى الداخل ولكن أيضًا المبادئ الأساسية للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية التى تعد فيتنام عضوًا فيها ؛ ودعم الإنسانية فى التعبئة الجماهيرية من أجل الأمن والنظام الاجتماعى.

وأضافت الصحيفة إن وزارة الأمن العام الفيتنامية اقترحت أيضًا أن ترسل الأمم المتحدة خبراء إلى فيتنام للمساعدة فى تدريب الأفراد على عمليات حفظ السلام بالإضافة إلى المعدات.

وناقش المشاركون فى الحدث الاستجابة للتحديات التى تواجه السلام والأمن والتنمية المستدامة فى السياق الحالى، وتعزيز الالتزامات بإرسال الشرطة إلى أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جميع أنحاء العالم فى إطار مبادرة العمل من أجل حفظ السلام وخطة عام 2030 والتنمية المستدامة.