جدة - نرمين السيد - أعلن مستشار الرئيس البولندى للسياسة الخارجية جاكوب كوموتش، اليوم الجمعة، أن الرئيس أندجى دودا سيبدأ يوم الإثنين المقبل جولة إفريقية تشمل كلا من نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال.





وقال كوموتش - فى تصريحات نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - إن الرئيس البولندى دودا سيعقد فى هذه الجولة عدة اجتماعات يناقش خلالها أزمة الأمن الغذائى وسط العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية الأخرى، مشيرا إلى أنه سيناقش أيضا التعاون الاقتصادى مع الدول الإفريقية. وأضاف كوموتش أن هذه الجولة كان مخططا لها منذ فترة، موضحا أن نيجيريا وكوت ديفوار والسنغال تعد من الدول الرئيسية فى غرب إفريقيا، حيث يلعبون دورا سياسيا كبيرا فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإثنين المقبل.. رئيس بولندا يبدأ جولة إفريقية تشمل 3 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.