العراق ينفى استشهاد وإصابة 4 جنود فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان للخلية الأمنية إنها "تنفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام من أنباء عن استشهاد جندى وإصابة 3 آخرين بانفجار انتحارى فى قضاء راوة غربى محافظة الأنبار".
كما دعا البيان: "جميع من روج لهذا الخبر غير الصحيح الى توخى الدقة فى نقل المعلومات، وعدم بث الشائعات، والتأكد من المعلومة قبل تداولها".
وشدد الخلية الأمنية العراقية على أن "السبق الصحفى لا يكون على حساب أمن العراق".
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