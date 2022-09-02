العالم اليوم - قبل اجتماع لأوبك+.. النفط يصعد رغم المخاوف الاقتصادية

انتم الان تتابعون خبر قبل اجتماع لأوبك+.. النفط يصعد رغم المخاوف الاقتصادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 05:15 مساءً - صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفضل توقعات أن تكتل "أوبك+" سيبحث خفض الإنتاج في اجتماعه المقرر في 5 سبتمبر، لكن المخاوف حيال قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين وضعف الاقتصاد العالمي واصلت الحد من المكاسب.

وبحلول الساعة 11:40 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو بنسبة 1.5 بالمئة إلى 93.78 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.43 دولار أو بنسبة 1.7 بالمئة إلى 88.04 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود الخامين بنحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة إلى أقل مستوى في أسبوعين.

ويتجه خام برنت صوب انخفاض أسبوعي بنحو 7 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس صوب التراجع بنحو 5 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في "أواندا"، إن أسعار النفط مرتفعة اليوم بعد انخفاضها خلال الأسبوع إلى ما يقترب من أدنى مستوياتها في الصيف.

وأشار إلى أن الانتعاش يأتي في وقت توقفت فيه المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة على ما يبدو.

وعدلت أوبك+ هذا الأسبوع توقعاتها للسوق لهذا العام، وتتوقع الآن أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف.

وتتوقع أوبك+ عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا.

وتركز السوق أيضا على احتمال تحديد سقف لأسعار صادرات النفط الروسية.

في غضون ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين إزاء تأثير قيود كوفيد-19 الجديدة في الصين.

وأمرت مدينة تشنغدو الصينية، أمس الخميس، بإغلاق في المدينة تسبب في إلحاق الضرر ببعض المصانع.