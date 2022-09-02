الكرملين: وضع سقف لسعر النفط الروسى يؤدى لزعزعة السوق

وفى تصريحاته للصحفيين، اليوم الجمعة، حذر المتحدث باسم الكرملين، من أنه إذا فرض الغرب قيودًا على سعر النفط الروسى، فإن الخام من روسيا سيتم بيعه إلى الدول التى تعمل وفقًا لظروف السوق.
وتابع المسؤول الروسى: "تعلمون أن نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، هو المسؤول عن اتصالات روسيا المتعلقة بالنفط مع (أوبك) و(أوبك+)، وأمس نوفاك صرح بوضوح أن روسيا لن تورد نفطها إلى الدول التى ستنضم إلى مبادرة وضع سقف لسعر برميل النفط الروسى".
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أفادت بأن دول مجموعة السبع تتجه نحو وضع سقف لسعر برميل النفط الروسى، وذلك من أجل الحد من عائدات الميزانية الروسية، وبالتالى تقليل الدعم المالى للحرب الروسية فى أوكرانيا.
كما صرح نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، بأن دول مجموعة "أوبك+"، وكذلك الهند والصين لم تؤيد فكرة فرض سقف على سعر النفط من روسيا، معتبرًا أن فكرة وضع سقف على سعر برميل النفط الروسى بالأمر السخيف، محذرًا من أن خطوة كهذه ستدمر سوق النفط العالمية بالكامل.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسى إلى أن بلاده لن تقوم بتوريد النفط ومنتجاته إلى الدول التى ستدعم هذه المبادرة.
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