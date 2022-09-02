بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء.. إغلاق محطات الوقود فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "النشرة" اللبنانى، قال بيان لأصحاب محطات الوقود فى لبنان: "بعد ارتفاع سعر دولار ​السوق السوداء​، وأصبح الفرق يشكل أكثر من 70 بالمئة من الجعالة التى من الأصل لا تصل كلها، ولا تكفى لسد حاجات المحطات".

وأضاف البيان أنه "بعد أن كنا نبهنا بتاريخ 23 أغسطس من أن الإقفال سيكون قسريا، بدأنا نرى أغلبية المحطات تغلق أبوابها، لوقف النزف الذى بدأ منذ بداية الأزمة، فى ظل عدم اكتراث من المعنيين".

بينما نفى ممثل موزعى المحروقات فى لبنان، فادى أبو شقرا، وجود أى أزمة فى السوق المحلية، بعد الارتفاع الكبير الذى شهده سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، صباح اليوم، لافتًا إلى أن جدولاً جديدًا للأسعار سيصدر بعد قليل.