«حقيبة مشبوهة».. إخلاء مطار هيثرو فى لندن إثر إنذار أمنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قال متحدث باسم المطار: "تعمل فرقنا مع الشرطة، للاستجابة لوجود عنصر يحتمل أن يكون مريبًا تم تحديده فى المبنى رقم 2، وكإجراء احترازى، تم إبعاد الركاب مؤقتًا عن المنطقة". وأضاف متحدث المطار: "نعتذر عن أى إزعاج للركاب أثناء التحقيق فى الأمر". فيما أشارت وسائل النقل فى لندن إلى إغلاق محطة مترو الأنفاق فى مبانى الركاب 2 و3 بمطار هيثرو، "لمساعدة الشرطة فى الاستجابة لتحذير أمنى". ومن جانبها، قالت الشرطة فى تغريدة عبر "تويتر": "تم استدعاؤنا عند الساعة 10:47 بالتوقيت المحلى إلى مطار هيثرو فى العاصمة لندن، بعد الإبلاغ عن وجود حقيبة مشبوهة فى المبنى رقم 2. تم إخلاء المنطقة كإجراء احترازى"، مضيفة أنه "بعد التحقيق تم اعتبار العنصر غير مشبوه، وتم إلغاء الحادث الأمنى".

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