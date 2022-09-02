مصرع 18 شخصا فى انفجار مسجد أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤولون محليون - حسبما ذكرت شبكة "تولو نيوز" الإخبارية الأفغانية - إن الانفجار - الذى وقع فى مسجد مكتظ بالمصلين أثناء صلاة الجمعة- أسفر عن مقتل مجيب الرحمن أنصارى وهو رجل دين شهير كان معروفًا فى أنحاء البلاد بانتقاده للحكومات المدعومة من الغرب على مدى العقدين الماضيين، كما كان يُرى باعتباره مقربًا من حركة طالبان التى تولت مقاليد السلطة منذ عام تقريبًا.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

وعبَّر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد -عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- عن أسفه لمقتل مجيب الرحمن أنصارى، وقال إن منفذى الانفجار سيحاسبون.