مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية النبى صموئيل شمال غرب القدس المحتلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد اقتحم مئات المستوطنين على رأسهم عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلى ايتمار بن غفير، القرية ونفذوا جولات استفزازية هناك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التى كثفت حواجزها فى القرية ومحيطها.

فيما تواصل قوات الأمن الإسرائيلى قمع المظاهرات التى ينظمها أهالى القرية ضد سياسات الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين، مطالبين بإزالة حواجز الاحتلال التى حولت القرية إلى سجن.

وتقع قرية النبى صموئيل أعلى تلة إلى الشمال الغربى من مدينة القدس المحتلة، ويسكن فيها الفلسطينيون، معزولين عن مدينة القدس وبقية مناطق الضفة الغربية بسبب الجدار العازل.