جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، فقد اقتحم مئات المستوطنين على رأسهم عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلى ايتمار بن غفير، القرية ونفذوا جولات استفزازية هناك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التى كثفت حواجزها فى القرية ومحيطها.
فيما تواصل قوات الأمن الإسرائيلى قمع المظاهرات التى ينظمها أهالى القرية ضد سياسات الاحتلال وانتهاكاته واعتداءاته على الفلسطينيين، مطالبين بإزالة حواجز الاحتلال التى حولت القرية إلى سجن.
وتقع قرية النبى صموئيل أعلى تلة إلى الشمال الغربى من مدينة القدس المحتلة، ويسكن فيها الفلسطينيون، معزولين عن مدينة القدس وبقية مناطق الضفة الغربية بسبب الجدار العازل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية النبى صموئيل شمال غرب القدس المحتلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.