العالم اليوم - اختناق مروري كبير في روسيا.. سيارات الأجرة ذهبت لنفس العنوان

انتم الان تتابعون خبر اختناق مروري كبير في روسيا.. سيارات الأجرة ذهبت لنفس العنوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:21 مساءً - استهدف قراصنة تطبيقا روسيا لسيارات الأجرة، الخميس، مما أدى إلى إرسال مئات السائقين إلى نفس العنوان في العاصمة موسكو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هاكرز اخترقوا "Yandex Taxi"، وهو تطبيق روسي مشابه لـ"Uber" يسمح للمستخدمين بطلب سيارات الأجرة إلى مواقعهم.

وأوضحت أن عملية الاستهداف تمت صباح الخميس، وهو ما أكدته الشركة في بيان أصدرته في وقت لاحق.

وأدت عملية الاختراق إلى تلقي مئات السائقين طلبات للالتحاق بنفس العنوان في العاصمة الروسية، مما أدى إلى اختناق مروري كبير.

وقالت الشركة، في بيان: "في صباح الأول من سبتمبر، واجهت Yandex Taxi محاولة من قبل قراصنة لتعطيل الخدمة، حيث تلقى السائقون نفس الطلب المزيف، وذلك في منطقة -فيلي-".

وأضافت: "تمكن القسم الأمني من وقف الطلبات المزيفة، كما سيجري النظر في مسألة تعويض السائقين".

وأشارت إلى أنها "عالجت الثغرة الأمنية التي أدت إلى الاختراق".