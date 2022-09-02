مسلح يحاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

مسلح يحاول اغتيال نائبة رئيس الأرجنتيناعتقلت قوات الامن في الارجنتين، الليلة الماضية رجلا حاول اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر من خلال تصويب سلاحه باتجاهها أثناء عودتها إلى منزلها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الأمن الأرجنتيني إنيبال فيرنانديز قوله:" إنه الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذي كان لديه".

وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها.

يذكر ان الرجل الذي لم يطلق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

ومنذ الأسبوع الماضي تجمع مئات النشطاء خارج منزل كريستينا كيرشنر (69 عاما). ونظمت عشرات المسيرات أو التجمعات لدعم نائبة الرئيس في مدن عدة في الأرجنتين بمبادرة من حركات أو منظمات منخرطة في ائتلاف وسط اليسار الحاكم "فرانت دي تودوس" أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه كيرشنر.

يشار الى أن كيرشنر حكمت البلاد لولايتين من 2007 إلى 2015.